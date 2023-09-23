Камил Гаджиев: «Не могу избавиться от костыля. Страх»

Камил Гаджиев признался, что боится отказаться от костыля после травмы связок.

«Кто-то меня уже сравнивал с доктором Хаусом, а я забыл, что он хромал. Хочу себя чувствовать абсолютно здоровым человеком. Уверен, рано или поздно это произойдет. А так есть мистицизм, хромые же – интересные персонажи. Может, я буду просто Камилом Гаджиевым?

Уже давно от костыля надо избавляться, но почему-то не могу. Не могу настроиться. Говорят, что нужно себя заставить. Страх. Страх того, что испытывал проблемы, связанные с крестообразными связками и менисками. Это чувство, когда нога вылетает, люди прошедшие это, меня поймут», – признался президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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