Камил Гаджиев: «Не могу избавиться от костыля. Страх»

Теги MMA Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев признался, что боится отказаться от костыля после травмы связок.

«Кто-то меня уже сравнивал с доктором Хаусом, а я забыл, что он хромал. Хочу себя чувствовать абсолютно здоровым человеком. Уверен, рано или поздно это произойдет. А так есть мистицизм, хромые же – интересные персонажи. Может, я буду просто Камилом Гаджиевым?

Уже давно от костыля надо избавляться, но почему-то не могу. Не могу настроиться. Говорят, что нужно себя заставить. Страх. Страх того, что испытывал проблемы, связанные с крестообразными связками и менисками. Это чувство, когда нога вылетает, люди прошедшие это, меня поймут», – признался президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Камил Гаджиев: «Тяжело делать прогнозы на Волкова. Он умеет удивлять»

Президент AMC Fight Nights Гаджиев: «Знаете, кто страшно матерится на русском? Казахи»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Drob003
Кто такой Гаджиев, что о нём практически каждую неделю новость на спортивном сайта?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гоша Петров
Ответ Drob003
Кто такой Гаджиев, что о нём практически каждую неделю новость на спортивном сайта?
Один из главных функционеров в российском мире единоборств.Значимая фигура в этой сфере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий