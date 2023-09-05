Президент AMC Fight Nights Гаджиев: «Знаете, кто страшно матерится на русском? Казахи»

Теги MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о том, как встретил на отдыхе в Турции казахстанских детей, который общались, используя мат.

«Знаете, кто страшно матерится? Просто страшно. На русском языке просто... Казахи! В некоторых казахстанских городах мат является неким междометием для общения. По-моему, в Актюбинске, где такие чуть блатные все. Я тут в Турции отдыхаю, лежу на лежаке, здесь дети в футбол играют. И блин – просто мат и мат, мат и мат, мат и мат. Детскими голосами. Я поворачиваюсь, смотрю – пацаны-казахи», – сказал Гаджиев на подкасте «Киберэтика».

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Шара Буллет о бое Рахмонов – Чимаев: «Я не смотрел бои Шавката, не могу оценить его борьбу»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий