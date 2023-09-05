Президент AMC Fight Nights Гаджиев: «Знаете, кто страшно матерится на русском? Казахи»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о том, как встретил на отдыхе в Турции казахстанских детей, который общались, используя мат.

«Знаете, кто страшно матерится? Просто страшно. На русском языке просто... Казахи! В некоторых казахстанских городах мат является неким междометием для общения. По-моему, в Актюбинске, где такие чуть блатные все. Я тут в Турции отдыхаю, лежу на лежаке, здесь дети в футбол играют. И блин – просто мат и мат, мат и мат, мат и мат. Детскими голосами. Я поворачиваюсь, смотрю – пацаны-казахи», – сказал Гаджиев на подкасте «Киберэтика».

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