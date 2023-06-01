Мэнни Пакьяо планирует приехать в Казахстан

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Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может посетить Казахстан.

О возможном визите Пакьяо в Казахстан рассказал посол Филиппин Игорь Байлен во время встречи с вице-министром культуры и спорта Казахстана Ержаном Еркинбаевым.

44-летняя звезда профессионального бокса не выступает с 2021 года, но проводит выставочные поединки.

На профессиональном ринге филиппинская звезда выступает с 1995 года: одержал 62 победы, потерпел 8 поражений, а еще 2 встречи завершились вничью. 

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