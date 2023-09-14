Минспорт восстановил аккредитацию Союза ММА России

Министерство спорта восстановило аккредитацию Союза ММА России.

«Эта ситуация обратила наше внимание на некоторые вопросы, в которых мы были уверены, что полностью их проработали. Их было немного, но за эти три месяца мы устранили недочеты.

Наша работа не останавливалась, у нас есть цели, мы обязательно их достигнем в ближайшем будущем», – сказал временно исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев.

Напомним, что аккредитация организации была приостановлена после гибели 16-летнего бойца на турнире в Амурской области.

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