Минспорт восстановил аккредитацию Союза ММА России

Теги MMA Союз ММА России Бокс/MMA/UFC

Министерство спорта восстановило аккредитацию Союза ММА России.

«Эта ситуация обратила наше внимание на некоторые вопросы, в которых мы были уверены, что полностью их проработали. Их было немного, но за эти три месяца мы устранили недочеты.

Наша работа не останавливалась, у нас есть цели, мы обязательно их достигнем в ближайшем будущем», – сказал временно исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев.

Напомним, что аккредитация организации была приостановлена после гибели 16-летнего бойца на турнире в Амурской области.

Федор уходит из Союза MMA: что об этом известно? И правда ли, что он зарабатывал через компанию жены?

Камил Гаджиев: «Монсон не может возглавить Союз ММА России. Он просто хайпует»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Федька Емельяненко выдохнул, можно дальше пилить бабки и оскорблять поп-мма, а то маячил фрик бой, лавэ на исходе были.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий