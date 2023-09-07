Юсуфф и Барбоза возглавят турнир UFC Fight Night 15 октября

В ночь на 15 октября в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC Fight Night.

В главном событии вечера пройдет поединок в полулегком весе между Содиком Юсуффом и .

Барбоза (23-11) в последний раз дрался в апреле, когда победил Билли Куарантилло техническим нокаутом.

Юсуфф (13-2) в октябре задушил Дона Чейниса в первом раунде. Он идет на серии из двух побед.

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