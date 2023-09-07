Юсуфф и Барбоза возглавят турнир UFC Fight Night 15 октября

Теги полулегкий вес UFC MMA Эдсон Барбоза UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

В ночь на 15 октября в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC Fight Night.

В главном событии вечера пройдет поединок в полулегком весе между Содиком Юсуффом и Эдсоном Барбозой.

Барбоза (23-11) в последний раз дрался в апреле, когда победил Билли Куарантилло техническим нокаутом.

Юсуфф (13-2) в октябре задушил Дона Чейниса в первом раунде. Он идет на серии из двух побед.

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2 комментария

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emsnv
Да уж. Мэйн-ивент курильщика по моему
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Fynshy1991
Мэйн, конечно, такой себе. Но хочется выразить большой респект Барбозе. Чувак достаточно медийный и не молодой, но при этом не боится драться с проспектами. Не ждёт на бой «сбитых летчиков», а двигается сам.

Только ради этого посмотрю. Интересно, сколько еще пороха в нем.
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