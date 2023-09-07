Юсуфф и Барбоза возглавят турнир UFC Fight Night 15 октября
В ночь на 15 октября в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC Fight Night.
В главном событии вечера пройдет поединок в полулегком весе между Содиком Юсуффом и Эдсоном Барбозой.
Барбоза (23-11) в последний раз дрался в апреле, когда победил Билли Куарантилло техническим нокаутом.
Юсуфф (13-2) в октябре задушил Дона Чейниса в первом раунде. Он идет на серии из двух побед.
Бонусы UFC Fight Night: Барбоза и Ройвал – лучшие выступления вечера
Только ради этого посмотрю. Интересно, сколько еще пороха в нем.