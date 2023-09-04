Дом Сирила Гана ограбили во время его поединка с Сергеем Спиваком. Преступники украли больше $150 тысяч

Теги UFC MMA UFC Fight Night Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

У Сирила Гана украли больше $150 тысяч.

Французское издание Le Parisien сообщает, что квартира Сирила Гана была ограблена.

Преступление было совершено во время поединка бойца с Сергеем Спиваком на турнире UFC Fight Night в Париже.

По информации, из квартиры Гана было украдено имущества на сумму более $150 тысяч.

Напомним, что Ган нокаутировал Спивака во втором раунде. Бой состоялся вечером 2 сентября.

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7 комментариев

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green-white-blue
На месте преступления были обнаружены "мохнатые" следы.
Семья Спивака поражений не прощает
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armageddon123456
Ответ berzerker
Блин, это же гонорар за три боя в ЮФС, примерно так?
У Гана наверно половина гонорара. Он так то неплохо зарабатывает там
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DrDro
Ответ green-white-blue
На месте преступления были обнаружены "мохнатые" следы. Семья Спивака поражений не прощает
Мохнаткины следы)
+3
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+2
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Azamat Abdukadyroff
После его признания про страхи его часто будут грабить))
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Лютый альбинос
Ахаххаа, Мохнаткина не знает пощады))
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berzerker
Блин, это же гонорар за три боя в ЮФС, примерно так?
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-1
0
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Диономис
Не удивлюсь, если это цыгане.
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