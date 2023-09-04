Дом Сирила Гана ограбили во время его поединка с Сергеем Спиваком. Преступники украли больше $150 тысяч

У Сирила Гана украли больше $150 тысяч.

Французское издание Le Parisien сообщает, что квартира Сирила Гана была ограблена.

Преступление было совершено во время поединка бойца с Сергеем Спиваком на турнире UFC Fight Night в Париже.

По информации, из квартиры Гана было украдено имущества на сумму более $150 тысяч.

Напомним, что Ган нокаутировал Спивака во втором раунде. Бой состоялся вечером 2 сентября.

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