Сехудо – об опросе Соннена: «Больше похоже на таблицу шансов заболеть герпесом. Отстань от меня, транс-Барби»

Генри Сехудо отреагировал на результаты опроса Чейла Соннена.

«Это скорее опрос о том, у кого больше шансов заболеть герпесом! Перестань приставать ко мне, транс-Барби, я занят», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

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