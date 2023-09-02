Йен Гэрри: «Я стану лучшим ударником дивизиона, а потом возьмусь за борцов»

Йен Гэрри рассказал о своих планах на ближайшие бои в UFC.

«Я хочу получить титул лучшего ударника дивизиона, и это произойдет, когда я вырублю Стивена Томпсона. А потом я планирую бороться с грэпплерами и борцами, потому что хочу показать миру, что я не просто ударник. Любой, кто когда-либо тренировался со мной, знает, что я одинаково хорош во всем.

Усман, Колби... черт возьми, да кто угодно. Я рад показать миру, на что способен.

Дайте мне Шона Брэди в качестве грэпплера, я прикончу его. Дайте мне гребанного Усмана или Колби, я перебью и переборю их. Мне все равно, что это такое, я найду способ выиграть», – заявил ирландский боец UFC Йен Гэрри.

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