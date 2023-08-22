В воскресенье 17 сентября 2023 года в рамках турнира UFC Fight Night 227 состоится бой-реванш между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Бойцовский вечер будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Валентина Шевченко — боец смешанных единоборств из Киргизии (наилегчайший вес). В 2003 году спортсменка дебютировала в качестве профессионального бойца ММА, за это время она выиграла 23 боя и проиграла 4. Ранее она была действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе, а также занимает 3 строчку рейтинга независимо от весовой категории. Свой последний бой спортсменка провела 4 марта этого года против Алексы Грассо. В этом бою Валентина Шевченко потерпела поражение болевым приемом.

Алекса Грассо — мексиканская спортсменка, боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). Выступает в октагоне в качестве профессионального бойца уже 10 лет и имеет текущий рекорд 16–3–0. В настоящее время она является действующей чемпионкой в наилегчайшем весе и занимает 1 строчку официального рейтинга независимо от весовой категории. Победив Валентину Шевченко в своем крайнем поединке, Алекса Грассо впервые стала чемпионкой UFC.

Во сколько смотреть бой Шевченко – Грассо 2