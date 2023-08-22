Ночью 17 сентября 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном событии состоится бой-реванш между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо за титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе.

Валентина Шевченко — боец смешанных единоборств из Киргизии (наилегчайший вес). Профессионально дерется в ММА с 2003 года, за это время она выиграла 23 боя и проиграла 4. Ранее она была действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе, а также занимает 3 строчку рейтинга независимо от весовой категории. Свой последний бой спортсменка провела 4 марта этого года против Алексы Грассо. В этом бою Валентина Шевченко потерпела поражение болевым приемом.

Алекса Грассо — мексиканская спортсмена, боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). Выступает в октагоне в качестве профессионального бойца уже 10 лет, а на сегодняшний день ее рейтинг 16–3–0. В настоящее время она является действующей чемпионкой в наилегчайшем весе, а также лидирует в рейтинге независимо от весовой категории. Предыдущий бой Грассо был проведен 4 марта 2023 года, ее противницей была Валентина Шевченко. В этой схватке Алекса Грассо одолела соперницу болевым приемом и завоевала титул чемпиона.

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