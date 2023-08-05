О’Мэлли – о Фергюсоне: «Он не проигрывает всякому дерьму. Дайте Тони еще один шанс»

Шон О’Мэлли выступил в защиту Тони Фергюсона после очередного поражения.

«Тони Фергюсон проиграл шесть боев подряд. Однако он заявил, что чувствует себя, как никогда хорошо – это должно чертовски обнадеживать его фанатов. Бобби Грин выглядел легким на ногах, выбрасывал свои двойки, он был хорош, черт возьми. Тони все терпел, пока его не задушили.

Дайте ему еще один шанс. Вспомните, кому он проиграл: Гейджи, Оливейра, Дариуш, Чендлер, Нейт Диаз, Бобби Грин. Он не проигрывает всякому дерьму», – заявил второй номер легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.

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