О’Мэлли – о Фергюсоне: «Он не проигрывает всякому дерьму. Дайте Тони еще один шанс»

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли выступил в защиту Тони Фергюсона после очередного поражения.

«Тони Фергюсон проиграл шесть боев подряд. Однако он заявил, что чувствует себя, как никогда хорошо – это должно чертовски обнадеживать его фанатов. Бобби Грин выглядел легким на ногах, выбрасывал свои двойки, он был хорош, черт возьми. Тони все терпел, пока его не задушили.

Дайте ему еще один шанс. Вспомните, кому он проиграл: Гейджи, Оливейра, Дариуш, Чендлер, Нейт Диаз, Бобби Грин. Он не проигрывает всякому дерьму», – заявил второй номер легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.

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3 комментария

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В нынешней форме он разве только Артёма Тарасова побить может.
Дане надо подписать какого-нибудь дебютанта с дерьмовой борьбой, паршивой ударной техникой, стеклянным подбородком и устроить прощальный бой для Тони
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я думаю Тони из топ 10 уже никого никогда не победит... его козырь скорость ушла с нокаутами и возрастом
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Он не проигрывает всякому д..ьму потому что не дерётся с ними, а так я думаю дело за малым..
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