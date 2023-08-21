Денис Тюлюлин может обжаловать результат поединка с Грегори Родригесом

Денис Тюлюлин заявил, что может обжаловать результат поединка с Родригесом.

«По бою – никаких оправданий, я был в лучшей форме в жизни, но случилось как случилось. Многие пишут, что был запрещенный удар в затылок, после которого я отключился, советуют подать апелляцию.

Могу сказать, что это не мне решать, это будет решать тренерский штаб. Именно он будет заниматься подачей апелляции, если посчитает это нужным. Я же принимаю все как есть», – написал в соцсетях боец UFC Денис Тюлюлин.

Напомним, что Тюлюлин проиграл Родригесу нокаутом в первом раунде на турнире UFC 292.

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Тюлюлин – о нокауте от Родригеса: «Все говорят: «Удар в затылок». Видел повтор – и вправду так и есть. Но теперь писать какие-то бумаги, что ли?»