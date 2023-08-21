Денис Тюлюлин может обжаловать результат поединка с Грегори Родригесом

Теги UFC MMA Денис Тюлюлин UFC 292 Бокс/MMA/UFC

Денис Тюлюлин заявил, что может обжаловать результат поединка с Родригесом.

«По бою – никаких оправданий, я был в лучшей форме в жизни, но случилось как случилось. Многие пишут, что был запрещенный удар в затылок, после которого я отключился, советуют подать апелляцию.

Могу сказать, что это не мне решать, это будет решать тренерский штаб. Именно он будет заниматься подачей апелляции, если посчитает это нужным. Я же принимаю все как есть», – написал в соцсетях боец UFC Денис Тюлюлин.

Напомним, что Тюлюлин проиграл Родригесу нокаутом в первом раунде на турнире UFC 292.

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Тюлюлин – о нокауте от Родригеса: «Все говорят: «Удар в затылок». Видел повтор – и вправду так и есть. Но теперь писать какие-то бумаги, что ли?»

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3 комментария

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Yavich
Вообще эти удары в затылок странная тема. Постоянно из бэкмаунта по затылку лупят. А там уж судьи хотят - видят, не хотят - не видят.
+5
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+5
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Greg Jackson
Ответ Yavich
Вообще эти удары в затылок странная тема. Постоянно из бэкмаунта по затылку лупят. А там уж судьи хотят - видят, не хотят - не видят.
Не знаю что было в этом бою, но верно подмечено
0
0
0
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