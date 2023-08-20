Тюлюлин – о нокауте от Родригеса: «Все говорят: «Удар в затылок». Видел повтор – и вправду так и есть. Но теперь писать какие-то бумаги, что ли?»

Денис Тюлюлин прокомментировал нокаут от Грегори Родригеса на UFC 292.

«Все говорят: «Удар в затылок, сразу вырубил меня». Видел повтор – и вправду так и есть. Наверное, так и есть. Но теперь писать какие-то бумаги, что ли? Как-то не хочется. Наверное, так и должно быть. Всем, кто болеет и болел, спасибо в любом случае!» – сказал боец UFC Денис Тюлюлин.

На UFC 292 Тюлюлин в первом раунде нокаутом проиграл Грегори Родригесу, который нанес несколько тяжелых ударов в партере. Это его третье поражение в четырех боях в промоушене.

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