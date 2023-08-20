Тюлюлин – о нокауте от Родригеса: «Все говорят: «Удар в затылок». Видел повтор – и вправду так и есть. Но теперь писать какие-то бумаги, что ли?»

Теги UFC MMA Денис Тюлюлин UFC 292 Бокс/MMA/UFC

Денис Тюлюлин прокомментировал нокаут от Грегори Родригеса на UFC 292.

«Все говорят: «Удар в затылок, сразу вырубил меня». Видел повтор – и вправду так и есть. Наверное, так и есть. Но теперь писать какие-то бумаги, что ли? Как-то не хочется. Наверное, так и должно быть. Всем, кто болеет и болел, спасибо в любом случае!» – сказал боец UFC Денис Тюлюлин.

На UFC 292 Тюлюлин в первом раунде нокаутом проиграл Грегори Родригесу, который нанес несколько тяжелых ударов в партере. Это его третье поражение в четырех боях в промоушене.

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3 комментария

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ZaharPetrovicUralez
Наверно не в затылке дело? В фулмаунт упал и без вариантов
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MaitreML
тюлюлин так же нелеп в уфц,как комар ярус на спорсе
+1
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neutronpwnz
Мешок, весь ценный опыт от Федора забрал, еще 1-2 боя и на улицу к братьям Емельяненко
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