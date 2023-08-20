Ночь чемпионов IBA: Гаджимагомедов против ла Круса, Петровский – Кастильо

Теги Хулио ла Крус бокс Харитон Агрба Муслим Гаджимагомедов Бокс/MMA/UFC

26 августа в Серпухове состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA». В главном событии пройдет поединок между Муслимом Гаджимагомедовым и Хулио ла Крусом.

Полный кард «Ночи чемпионов IBA»:

Муслим Гаджимагомедов – Хулио ла Крус;

Харитон Агрба – Ксолисани Ндонгени;

Всеволод Шумков – Лазаро Альварес;

Марк Петровский – Хулио Кастильо;

Бахадур Усмонов – Луис Аркон;

Одижон Аслонов – Шадир Муса Бвоги;

Павел Федоров – Джеймс Черейжи;

Станислав Васильев – Музаффар Расулов;

Егор Назаров – Шохрух Жиянов.

Начало турнира – в 21:00 по московскому времени.

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1 комментарий

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Andrey Ivanov
Петровский гастролер знатный.В пятницу- в цирке на рентв,в воскресенье-в столице русского таджикистана Серпухове.Привет кремлеву 🤣
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