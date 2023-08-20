Ночь чемпионов IBA: Гаджимагомедов против ла Круса, Петровский – Кастильо
26 августа в Серпухове состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA». В главном событии пройдет поединок между Муслимом Гаджимагомедовым и Хулио ла Крусом.
Полный кард «Ночи чемпионов IBA»:
Муслим Гаджимагомедов – Хулио ла Крус;
Харитон Агрба – Ксолисани Ндонгени;
Всеволод Шумков – Лазаро Альварес;
Марк Петровский – Хулио Кастильо;
Бахадур Усмонов – Луис Аркон;
Одижон Аслонов – Шадир Муса Бвоги;
Павел Федоров – Джеймс Черейжи;
Станислав Васильев – Музаффар Расулов;
Егор Назаров – Шохрух Жиянов.
Начало турнира – в 21:00 по московскому времени.
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