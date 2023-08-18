«Торпедо» рассказало о визите Емельяненко: Федор потренировался в ФОКе и сфотографировался с бывшим капитаном команды

Футбольное «Торпедо» рассказало о визите Федора Емельяненко.

«Последний Император» приезжал на тренировку в ФОК «Торпедо», где его и поймал Сергей Шустиков-младший.

Федор пожелал нам удачной игры в предстоящем матче с «Нефтехимиком», а мы, в свою очередь, пожелали ему нокаутировать Майка Тайсона, если бой с ним и правда состоится», – сообщила пресс-служба московского «Торпедо».

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