Дацик рассказал, как гонял 37 кг за две недели между боями: «Ночевал в парилке, пил воду с лимоном, жрал ананас»

Теги Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик рассказал об опыте экстремальных весогонок в молодости.

«В ранний этап я отбился на России в категории свыше 115 кг, я 117 кг весил. И через две недели влез в категорию до 80 кг.

То есть нормально. 37 кг за две недели сбросил. Слабость была. Почти летал, но слабость была.

Ну я бегал, спал в парилке, качался в парилке, боксировал в парилке. Пил только воду с лимонным соком, жрал только ананасы.

Последние килограммы, когда 86 кг было, вес встал. И я уже просто выгонял воду из организма», – сказал Вячеслав Дацик.

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2 комментария

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Мишаня Кашников
че сердце на это говорит?
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tracid
Ответ Мишаня Кашников
че сердце на это говорит?
пока покалывает наверно только
+1
0
+1
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