Дацик рассказал, как гонял 37 кг за две недели между боями: «Ночевал в парилке, пил воду с лимоном, жрал ананас»

Вячеслав Дацик рассказал об опыте экстремальных весогонок в молодости.

«В ранний этап я отбился на России в категории свыше 115 кг, я 117 кг весил. И через две недели влез в категорию до 80 кг.

То есть нормально. 37 кг за две недели сбросил. Слабость была. Почти летал, но слабость была.

Ну я бегал, спал в парилке, качался в парилке, боксировал в парилке. Пил только воду с лимонным соком, жрал только ананасы.

Последние килограммы, когда 86 кг было, вес встал. И я уже просто выгонял воду из организма», – сказал .

Дацик прыгнул в воду с 10-метровой вышки: «Хотел написать завещание, но нотариуса рядом не было»

Кевин Джонсон: «Дацик – боец одного удара. Под мощью российских боксеров рушатся здания»