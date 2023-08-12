UFC Vegas 78: Луке против дос Аньоса и другие бои

В ночь на 13 августа в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Vegas 78.

В главном событии пройдет поединок в полусреднем весе между Висенте Люке и Рафаэлем Дос Аньосом.

Кард турнира.

Висенте Луке (21-9-1) – Рафаэль дос Аньос (32-14);

Каб Суонсон (28-13) – Хаким Даводу (13-3-1);

Халил Раунтри-младший (12-5) – Крис Дакаса (12-6);

Поляна Виана (13-5) – Ясмин Люсиндо (14-5);

Эй-Джей Добсон (6-2) – Тафон Нчукви (6-3);

Джош Фремд (10-4) – Джейми Пикетт (13-9).

Прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ». Начало в 02:00 по московскому времени.

Взвешивание перед UFC Vegas 78: Дос Аньос тяжелее Луке и другие бои