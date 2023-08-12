UFC Vegas 78: Луке против дос Аньоса и другие бои
В ночь на 13 августа в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Vegas 78.
В главном событии пройдет поединок в полусреднем весе между Висенте Люке и Рафаэлем Дос Аньосом.
Кард турнира.
Висенте Луке (21-9-1) – Рафаэль дос Аньос (32-14);
Каб Суонсон (28-13) – Хаким Даводу (13-3-1);
Халил Раунтри-младший (12-5) – Крис Дакаса (12-6);
Поляна Виана (13-5) – Ясмин Люсиндо (14-5);
Эй-Джей Добсон (6-2) – Тафон Нчукви (6-3);
Джош Фремд (10-4) – Джейми Пикетт (13-9).
Прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ». Начало в 02:00 по московскому времени.
Взвешивание перед UFC Vegas 78: Дос Аньос тяжелее Луке и другие бои
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