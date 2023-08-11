Взвешивание перед UFC Vegas 78: Дос Аньос перевесил Луке и другие бои
В Лас-Вегасе (Невада) проходит церемония взвешивания перед турниром UFC on ESPN 50.
В главном событии пройдет поединок в полусреднем весе между Висенте Люке и Рафаэлем Дос Аньосом.
Результаты взвешивания:
- Висенте Луке (77,34 кг) против Рафаэля дос Аньоса (77,56 кг);
- Каб Суонсон (66,22 кг) против Хакима Даводу (66,22 кг);
- Халил Раунтри-младший (92,31 кг) против Криса Дакаса (93 кг);
- Поляна Виана (52,62 кг) против Ясмин Люсиндо (52,62 кг);
- Эй-Джей Добсон против Тафона Нчукви (85,96 кг, провалил взвешивание);
- Джош Фремд против Джейми Пикетта (84,37 кг).
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