Взвешивание перед UFC Vegas 78: Дос Аньос перевесил Луке и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) проходит церемония взвешивания перед турниром on ESPN 50.

В главном событии пройдет поединок в полусреднем весе между Висенте Люке и .

Результаты взвешивания:

(77,34 кг) против Рафаэля дос Аньоса (77,56 кг);

(66,22 кг) против Хакима Даводу (66,22 кг);

Халил Раунтри-младший (92,31 кг) против Криса Дакаса (93 кг);

Поляна Виана (52,62 кг) против Ясмин Люсиндо (52,62 кг);

Эй-Джей Добсон против Тафона Нчукви (85,96 кг, провалил взвешивание);

Джош Фремд против Джейми Пикетта (84,37 кг).

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