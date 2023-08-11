Взвешивание перед UFC Vegas 78: Дос Аньос перевесил Луке и другие бои

Теги UFC Рафаэль дос Аньос Каб Суонсон Поляна Виана Висенте Луке Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) проходит церемония взвешивания перед турниром UFC on ESPN 50.

В главном событии пройдет поединок в полусреднем весе между Висенте Люке и Рафаэлем Дос Аньосом.

Результаты взвешивания:

  • Висенте Луке (77,34 кг) против Рафаэля дос Аньоса (77,56 кг);
  • Каб Суонсон (66,22 кг) против Хакима Даводу (66,22 кг);
  • Халил Раунтри-младший (92,31 кг) против Криса Дакаса (93 кг);
  • Поляна Виана (52,62 кг) против Ясмин Люсиндо (52,62 кг);
  • Эй-Джей Добсон против Тафона Нчукви (85,96 кг, провалил взвешивание);
  • Джош Фремд против Джейми Пикетта (84,37 кг).

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