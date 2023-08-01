Валиев – о поведении Конора на TUF: «Очень уважительно к Чендлеру и ко всем. Но камеры пришли – кино начинается»

Теги The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Тимур Валиев Бокс/MMA/UFC

Тимур Валиев рассказал о поведении Конора Макгрегора на съемках The Ultimate Fighter.

«Конор был очень уважительным был все время. И к Майку, и к другим ребятам ко всем. Но когда камеры появляются, у него сразу грудак выходит вперед, он впереди Чендлера становится и меняется.

Все это понимают, и всем от этого по кайфу становится. Все тоже заряжаются этой темой. Раз камеры пришли – кино начинается», – сказал боец The Ultimate Fighter Тимур Валиев.

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2 комментария

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Puki
Ответ Kanan Jarrus
так и есть: чикен выглядел нарочито нелепо, пытаясь казаться тем, кем не является. не зря с этого шута угарает вся америка. чендлер же был самим собой, выглядел естественно, вызывал симпатию как своих подопечных, так и телезрителей.
Ну тем не менее, этот шут вывел юфс на новый уровень, ни андерсон Сильва не Джонс даже рядом не стояли в папулизации конторы
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