Валиев – о поведении Конора на TUF: «Очень уважительно к Чендлеру и ко всем. Но камеры пришли – кино начинается»

Тимур Валиев рассказал о поведении Конора Макгрегора на съемках The Ultimate Fighter.

«Конор был очень уважительным был все время. И к , и к другим ребятам ко всем. Но когда камеры появляются, у него сразу грудак выходит вперед, он впереди Чендлера становится и меняется.

Все это понимают, и всем от этого по кайфу становится. Все тоже заряжаются этой темой. Раз камеры пришли – кино начинается», – сказал боец The Ultimate Fighter Тимур Валиев.

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