Тимур Валиев – о питании на TUF: «Повар Конора готовил рагу на пиве, было очень вкусно»
Тимур Валиев рассказал, что ел пивное рагу от повара Конора Макгрегора в лагере TUF.
«Кстати, очень вкусное ирландское рагу приготовил, мне оно очень понравилось. Пиво добавил, вкус пива был, но самого алкоголя там нет – он испаряется.
Поэтому было очень вкусно. Это все было натуральное. Я знаю, продукты, все. Поэтому я с удовольствием его аккуратненько в холодильник поставил и два-три дня кушал», – сказал российский боец The Ultimate Fighter Тимур Валиев.
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