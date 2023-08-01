Тимур Валиев – о питании на TUF: «Повар Конора готовил рагу на пиве, было очень вкусно»

Теги The Ultimate Fighter Конор Макгрегор Тимур Валиев Бокс/MMA/UFC

Тимур Валиев рассказал, что ел пивное рагу от повара Конора Макгрегора в лагере TUF.

«Кстати, очень вкусное ирландское рагу приготовил, мне оно очень понравилось. Пиво добавил, вкус пива был, но самого алкоголя там нет – он испаряется.

Поэтому было очень вкусно. Это все было натуральное. Я знаю, продукты, все. Поэтому я с удовольствием его аккуратненько в холодильник поставил и два-три дня кушал», – сказал российский боец The Ultimate Fighter Тимур Валиев.

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