Батыргазиев победил Фромету единогласным решением судей

Теги бокс Альберт Батыргазиев Бокс/MMA/UFC

В Ханты‑Мансийске прошел вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоялся бой между Альбертом Батыргазиевым и Фрэнсисом Фрометой.

Поединок продлился все 10 раундов. Батыргазиев победил единогласным решением судей (99-91, 100-90, 97-93). Теперь на его счету девять побед в девяти боях.

Для Фрометы это поражение стало первым в карьере.

Батыргазиев и Бивол признаны лучшими боксерами 2021 и 2022 годов по версии Федерации бокса России

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