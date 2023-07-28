Батыргазиев победил Фромету единогласным решением судей

В Ханты‑Мансийске прошел вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоялся бой между и Фрэнсисом Фрометой.

Поединок продлился все 10 раундов. Батыргазиев победил единогласным решением судей (99-91, 100-90, 97-93). Теперь на его счету девять побед в девяти боях.

Для Фрометы это поражение стало первым в карьере.

Батыргазиев и Бивол признаны лучшими боксерами 2021 и 2022 годов по версии Федерации бокса России