Батыргазиев – о бое с Нуньесом: «Задача: за счет этого поединка приблизиться к топовым легковесам»

Олимпийский чемпион по боксу и начинающий профессионал (6-0) Альберт Батыргазиев поделился ожиданиями от поединка с Рикардо Нуньесом, который состоится 11 ноября в Москве.

«Но я ни в коем случае не смотрю за спину Нуньесу. Это сильный боксер, нет никакой недооценки.

В его активе много побед над хорошими соперниками, причем досрочно. Я максимально сконцентрирован на поединке с Нуньесом, настраиваюсь на тяжелый бой.

Но задача конкретно на этот бой – добиться победы, продемонстрировать красивый бокс, порадовать болельщиков. Ну и еще одна задача – за счет этого поединка приблизиться к топам легкого веса», – сказал Батыргазиев.

Альберт Батыргазиев: «Знаю, что Бузова и Загитова занимаются боксом, поэтому будет интересно посмотреть на их поединок»

Альберт Батыргазиев: «Спасибо Загитовой, что захотела провести боксерскую активность. Но я удивлен, почему это преподносилось в качестве спарринга или боя»