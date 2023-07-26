Блахович – о причинах ничьей с Анкалаевым: «Моя концентрация в бою снизилась»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Ян Блахович считает, что не победил Магомеда Анкалаева из-за проблем с концентрацией.

«Моя концентрация немного снизилась, и это было причиной. Думаю, что я почти достал его. Вероятно, еще один-два удара и я бы закончил бой.

Я думаю, что именно из-за этого я не выиграл. Я научен каждый раз биться до конца. Если есть шанс финишировать, нужно делать это.

Не ждать, а просто сделать. Вот и все. Не жди удачного момента. Иногда нужно закрыть глаза и просто бить. И сохранять концентрацию, даже если думаешь, что выигрываешь бой.

Соперник все еще в игре, он не финиширован. Поэтому нужно быть сосредоточенным», – сказал топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович.

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3 комментария

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pasha_t
И тут я вспоминаю что было в этом бою.
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Саламбек Алаев
О каком завершении он говорит ? Бой Мага у тебя выиграл , тебе подарили ничью и благодаря этому сейчас снова в претендентском бою дерешься .
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Люблю Марго Робби
Типичный пшек, переобувается находу..... одним словом курва
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