Крылов хочет драться с Блаховичем: «Было бы неплохо вернуться осенью»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов Ян Блахович Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес UFC Никита Крылов хочет подраться с бывшим чемпионом Яном Блаховичем. При этом Крылов отметил, что не вернется в октагон раньше осени 2023 года.

«Я бы предпочел драться с Блаховичем, чем с Анкалаевым. Не могу сказать, что Анкалаев мне друг, но мы с ним нормально общаемся, я его уважаю, и бой с Блаховичем был бы для меня более предпочтителен, чем бой с Анкалаевым.

Тем более, что они плюс-минус на равных подрались в своем предыдущем поединке, поэтому нет разницы.

Я провел несколько тренировочных лагерей подряд, потратил много сил, и мне нужно отдохнуть – восстановиться и залечить травмы. Было бы неплохо вернуться осенью», – сказал Крылов.

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7 комментариев

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ЛТМ
Ответ Sobachkin
Странная фраза
Что странного в ней дядька?
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Sobachkin
Ответ ЛТМ
Давай забивай поляка и забирай титул. Новый русский чемпион из ДНР.
Странная фраза
0
0
0
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dreamstep
Сейчас в полутяжелом весе такой состав ТОП-5, что Никита вполне способен забирать пояс. Нет Джонса и Кормье, остальных Никита сможет побить.
+1
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Kanan Jarrus
чемодан вокзал донецк этому патриоту пускай дерётся под пулями в кабаках, не заслуживает контракта в цивилизованной стране
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Спартак Уокер
Ян его унизит
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ЛТМ
Давай забивай поляка и забирай титул. Новый русский чемпион из ДНР.
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Sobachkin
Мало ли что хочет
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