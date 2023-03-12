Крылов хочет драться с Блаховичем: «Было бы неплохо вернуться осенью»

Российский полутяжеловес UFC Никита Крылов хочет подраться с бывшим чемпионом . При этом Крылов отметил, что не вернется в октагон раньше осени 2023 года.

«Я бы предпочел драться с Блаховичем, чем с . Не могу сказать, что Анкалаев мне друг, но мы с ним нормально общаемся, я его уважаю, и бой с Блаховичем был бы для меня более предпочтителен, чем бой с Анкалаевым.

Тем более, что они плюс-минус на равных подрались в своем предыдущем поединке, поэтому нет разницы.

Я провел несколько тренировочных лагерей подряд, потратил много сил, и мне нужно отдохнуть – восстановиться и залечить травмы. Было бы неплохо вернуться осенью», – сказал Крылов.

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