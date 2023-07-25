Бикрев – о визите Конора в Россию: «Мои друзья-дагестанцы привозили детей сфотографироваться с ним»

Дмитрий Бикрев рассказал о визите Конора Макгрегора в Россию.

– Вы рассказывали, что помогали привезти в Россию Конора Макгрегора в 2018 году. Вы имели отношение к обеспечению его безопасности в Москве?

– Охраной занимался мой менеджер. Единственное, я помогал в аэропорту, когда мы провожали Макгрегора, потому что во «Внуково-3» не было охраны. Китайские туристы окружили Конора и не давали пройти в туалет. Приходилось ходить в общий. А так все прошло спокойно.

– Во время чемпионата мира никто не пытался поймать Макгрегора?

– Нет, все было спокойно. Наоборот, мои друзья-дагестанцы привозили детей сфотографироваться. Макгрегор со всеми сфоткался, хотя уже не успевал. У меня осталось видео, как племянник друга хотел сфотографироваться, но его оттеснили охранники. Конор увидел это и крикнул: «Давай быстренько сфотографируемся», – сказал чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев.

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