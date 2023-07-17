Кори Сэндхеген обратился к Максуму после дебюта в UFC
Казахстанский боец Азат Максум опубликовал пост в социальных сетях после дебютного поединка в UFC.
Одним из тех, кто отреагировал на пост является экс-претендент на титул UFC, 4 место в рейтинге лиги в полулегком весе Кори Сендхеген.
«Поздравляю», – написал американец в комментариях под постом.
Азат выиграл бой против Тайсона Нэма раздельным решением судей.
Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC
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