Кори Сэндхеген обратился к Максуму после дебюта в UFC

Казахстанский боец Азат Максум опубликовал пост в социальных сетях после дебютного поединка в UFC.

Одним из тех, кто отреагировал на пост является экс-претендент на титул UFC, 4 место в рейтинге лиги в полулегком весе Кори Сендхеген.

«Поздравляю», – написал американец в комментариях под постом.

Азат выиграл бой против Тайсона Нэма раздельным решением судей.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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