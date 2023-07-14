Денис Лебедев: «Усик будет лучшим президентом, чем Зеленский»

Теги Денис Лебедев Александр Усик Политика бокс Владимир Зеленский Бокс/MMA/UFC

Денис Лебедев отреагировал на желание Александра Усика баллотироваться в президенты.

«Владимир Вольфович Жириновский говорил, что Украины не будет. Пока то, что он сказал, практически сбылось. К сожалению, у них уже есть печальный опыт с Зеленским.

Если сравнивать, думаю, Усик будет лучшим президентом. По крайней мере, Усик любит свою страну. А по действиям Зеленского видно, что он не любит Украину. Пусть сами разбираются.

Если они спешат жениться на кошечках, собачках вместе с Евросоюзом, это их выбор. Мы этого не хотим! Скорее всего, желание Усика – обычная бравада», – сказал экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

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1 комментарий

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Savardus
За фразу "Пусть сами разбираются" по отношению к внутренней политике Украины, сейчас в России можно поймать статью за дискредитацию ВС РФ, а может и за гос. измену
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