Денис Лебедев: «Усик будет лучшим президентом, чем Зеленский»
Денис Лебедев отреагировал на желание Александра Усика баллотироваться в президенты.
«Владимир Вольфович Жириновский говорил, что Украины не будет. Пока то, что он сказал, практически сбылось. К сожалению, у них уже есть печальный опыт с Зеленским.
Если сравнивать, думаю, Усик будет лучшим президентом. По крайней мере, Усик любит свою страну. А по действиям Зеленского видно, что он не любит Украину. Пусть сами разбираются.
Если они спешат жениться на кошечках, собачках вместе с Евросоюзом, это их выбор. Мы этого не хотим! Скорее всего, желание Усика – обычная бравада», – сказал экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.
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