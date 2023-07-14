Денис Лебедев: «Усик будет лучшим президентом, чем Зеленский»

Денис Лебедев отреагировал на желание Александра Усика баллотироваться в президенты.

«Владимир Вольфович Жириновский говорил, что Украины не будет. Пока то, что он сказал, практически сбылось. К сожалению, у них уже есть печальный опыт с Зеленским.

Если сравнивать, думаю, Усик будет лучшим президентом. По крайней мере, Усик любит свою страну. А по действиям Зеленского видно, что он не любит Украину. Пусть сами разбираются.

Если они спешат жениться на кошечках, собачках вместе с Евросоюзом, это их выбор. Мы этого не хотим! Скорее всего, желание – обычная бравада», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

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