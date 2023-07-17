Эдди Хирн – о боксерше, показавшей голую грудь: «Ужасно, я в ярости. Это говорит о ценностях современного общества»

Эдди Хирн раскритиковал модель, обнажившуюся после боксерского поединка.

«Это ужасно. Я просто в ярости. Мы очень много трудимся, чтобы женщин в боксе уважали за их навыки и работу над собой. Поэтому подобных случаев быть не должно, это не бокс. Такие мероприятия дают хорошие просмотры, но подобное поведение нивелирует вклад всех, кто добросовестно относится к своему делу.

С другой стороны, это говорит о ценностях современного общества, а не бокса. Мне не нравится это», – заявил промоутер Эдди Хирна.

Напомним, что модель-блогерша Даниелла Хемсли отпраздновала победу в выставочном поединке против Александры Дэниел, показав в камеру голую грудь.

Эдди Хирн: «Поединок Фьюри против Нганну ужасен для бокса. Чемпион должен устраивать бои, которые ждет мир»

Эдди Хирн: «Канело хочет забрать пояс Бивола. Это гораздо больший вызов для него, чем бой с Бенавидесом»