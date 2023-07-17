Эдди Хирн – о боксерше, показавшей голую грудь: «Ужасно, я в ярости. Это говорит о ценностях современного общества»

Теги бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн раскритиковал модель, обнажившуюся после боксерского поединка.

«Это ужасно. Я просто в ярости. Мы очень много трудимся, чтобы женщин в боксе уважали за их навыки и работу над собой. Поэтому подобных случаев быть не должно, это не бокс. Такие мероприятия дают хорошие просмотры, но подобное поведение нивелирует вклад всех, кто добросовестно относится к своему делу.

С другой стороны, это говорит о ценностях современного общества, а не бокса. Мне не нравится это», – заявил промоутер Эдди Хирна.

Напомним, что модель-блогерша Даниелла Хемсли отпраздновала победу в выставочном поединке против Александры Дэниел, показав в камеру голую грудь.

Эдди Хирн: «Поединок Фьюри против Нганну ужасен для бокса. Чемпион должен устраивать бои, которые ждет мир»

Эдди Хирн: «Канело хочет забрать пояс Бивола. Это гораздо больший вызов для него, чем бой с Бенавидесом»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айнур Билалов
где стыд, где совесть, где ссылка?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Isaev
Есть видео ? Друг просит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demon69
Покажите Хирну Инстаграм Пейдж Ванзант,все остальное покажется лёгкой камасутрой,против самого жёсткого pornohab
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SGambler
Срамота.jpg
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий