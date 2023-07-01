UFC on ESPN 48: Стриклэнд против Магомедова, Исмагулов подерется с Доусоном

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night on ESPN 48.

Главным событием станет поединок в среднем весе между Шоном Стриклэндом и Абусупьяном Магомедовым.

Кард турнира.

Шон Стриклэнд (26-5) – Абусупьян Магомедов (25-4-1);

Дамир Исмагулов (24-2) – Грант Доусон (19-1-1);

Макс Гриффин (19-9) – Майкл Моралес (14-0);

Ариани Липски (15-8) – Мелисса Гато (8-1-2);

Кевин Ли (18-7) – Ринат Фахретдинов (20-1);

Яна Сантос (14-7) – Кэрол Роса (16-5);

Гурам Кутателадзе (12-3) – Элвес Бренер (14-3);

Александр Романов (16-2) – Благой Иванов (19-5).

Прямая трансляция турнира начнется 1 июня в 22:55 по каналу «Матч Боец!» и 2 июня в 01:00 по «Матч ТВ».

Взвешивание перед UFC on ESPN 48: Стриклэнд и Магомедов показали одинаковый вес, Исмагулов и Доусон – тоже