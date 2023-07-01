Дамир Исмагулов о новом контракте с UFC: «Мы с моим менеджером пока решили оставить это на паузе»

Дамир Исмагулов рассказал, что получил от UFC предложение о продолжении сотрудничества, несмотря на поражение в последнем поединке.

— Вы говорили, что ваш гонорар за последний выигранный бой в UFC — 60 тысяч долларов. Вы сказали, что в других лигах предлагали больше. А кто предлагал?

— Знаю, что лучшие условия могли дать PFL и Bellator. Еще ряд лиг готовы были заплатить больше, чем UFC.

— Еще сказали, что это ваш последний бой по текущему контракту с UFC. От чего зависит продление соглашения?

— Уже перед этим боем UFC предложил подписать мне новый контракт, но мы с моим менеджером, Саятом (Абдрахмановым), пока решили оставить это на паузе. После боя будет все видно, — сказал Исмагулов.

В ночь на второе июля боец проведет поединок против американца Гранта Доусона на турнире UFC в Лас‑Вегасе.

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