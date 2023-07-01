Резников: «Хочу, чтобы Исмагулов вернулся после поражения и показал свою лучшую форму»

Артем Резников поделился ожиданиями от поединка между Дамиром Исмагуловым и Грантом Доусоном, который пройдет в ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Vegas 76.

«100 процентов буду смотреть. Тем более соперник Дамира идет на хорошей победной серии. Я смотрю все поединки Исмагулова в прямом эфире, а этот – тем более. Очень хочу, чтобы Исмагулов вернулся после поражения и показал свою лучшую форму.

Проиграть Царукяну не обидно, а выиграть у него – большое достижение. Арман – сильный боец. Знаю, что Дамир заболел накануне. У него была температура. Я сам вышел больным против Андрея Кошкина и понимаю, насколько это сложно. Начал бороться, нос забит, дышать сложно, сил нет. Если подобное у меня повторится, в следующий раз снимусь. Лучше так, чем драться больным. Арман – один из лучших бойцов UFC и победа не была для него легкой. Хорошая заруба», – сказал Резников.

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