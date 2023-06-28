Ринг-анонсер Майкл Баффер: «Адзума Нельсон – профессор. Всегда был и будет одним из моих любимых бойцов!»

Теги Майкл Баффер Адзума Нельсон бокс Бокс/MMA/UFC

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер назвал имя своего любимого боксера.

«Адзума Нельсон – профессор. Всегда был и будет одним из моих любимых бойцов!», – написал в соцсетях Майкл Баффер.

Адзума Нельсон – ганский боксер, выступавший в трех весовых категориях. Он был чемпионом мира по версии WBC суммарно более 12 лет.

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