Антонина Шевченко про победу Алексеевой: «Болевой приему был непредсказуем и отлично выполнен»

Боец UFC Антонина Шевченко в поделилась впечатлениями от победы уроженки Казахстана Ирины Алексеевой над Стефани Эггер на турнире UFC Fight Night 223:

«Кратко этот бой можно прокомментировать словами Юлия Цезаря «Veni, vidi, vici» (с лат. – «Пришел, увидел, победил»). Болевой прием был совершенно непредсказуем и отлично выполнен. Это прием из самбо. Не каждый его ожидает. Именно поэтому он завершился сдачей соперницы. У Эггер ранее я видела только пару боев, в которых она победила. Стефани – хорошая соперница для первого боя. Не слишком сильная. Не слишком слабая. Хороший вариант на начальном этапе, чтобы пройти ее и заявить о себе. Наверное, дальше у Алексеевой будет соперницы серьезнее. Поэтому нужно готовиться. Ирина совершенно не напомнила мне Ронду Роузи. Они абсолютно разные по манере. Напомнила она исключительно тем, что завершила бой досрочно болевым приемом».

Алексеева завершила поединок уже в первом раунде, сделалв болевой на ногу.

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