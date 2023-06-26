Русский голос UFC Антоненко: «Если бы Федор говорил на английском, это бы разрушило его образ»
Владимир Антоненко считает, что знание английского разрушило бы образ Федора Емельяненко.
– Хабиб выучил английский, но Федор не стал. Как думаешь, много ли мемов мы потеряли? Петр Ян, например, очень смешно говорит на английском.
– Думаю, нет. Федор на русском не очень красноречив, нет такого, что он выдает фразы, которые разбирают на цитаты. Я слышал мнение, что иностранцы в этом находят определенную мистику.
Если бы Федор говорил, это бы разрушило его образ, – сказал Владимир Антоненко.
Интервью с русским голосом UFC: занимался греблей, работал в Чечне, записывает переводы за шкафом
8 комментариев