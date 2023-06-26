Русский голос UFC Антоненко: «Если бы Федор говорил на английском, это бы разрушило его образ»

Теги MMA Федор Емельяненко Владимир Антоненко Бокс/MMA/UFC

Владимир Антоненко считает, что знание английского разрушило бы образ Федора Емельяненко.

Хабиб выучил английский, но Федор не стал. Как думаешь, много ли мемов мы потеряли? Петр Ян, например, очень смешно говорит на английском.

– Думаю, нет. Федор на русском не очень красноречив, нет такого, что он выдает фразы, которые разбирают на цитаты. Я слышал мнение, что иностранцы в этом находят определенную мистику.

Если бы Федор говорил, это бы разрушило его образ, – сказал Владимир Антоненко.

Интервью с русским голосом UFC: занимался греблей, работал в Чечне, записывает переводы за шкафом

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AshAsh
Емельяненко выдает свою лень и тупость за ОСОБОСТЬ, ему просто не по зубам ин. язык
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barabakan
Хорошая отмазка, чтобы не учить язык...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
Ответ Гномович!
И что в этом плохого, либераха? горит очело что не ходит как на твоем любимом западе в юбке, не целуется с мужиками и не молится на старого маразматика который танцует с трансами на вечеринке у белого дома??
судя по комменту, пригорело у тебя))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
А какой у него был образ? Блаженный с деревянным крестом? Или запутинский депутат?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Ответ Гномович!
И что в этом плохого, либераха? горит очело что не ходит как на твоем любимом западе в юбке, не целуется с мужиками и не молится на старого маразматика который танцует с трансами на вечеринке у белого дома??
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Ответ Гномович!
а ты на кого молишься?
а ты ещё и ябеда, жалуешься на комментарии)) типичный фанат бункерного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий