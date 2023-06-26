Русский голос UFC Антоненко: «Если бы Федор говорил на английском, это бы разрушило его образ»

Владимир Антоненко считает, что знание английского разрушило бы образ Федора Емельяненко.

– выучил английский, но не стал. Как думаешь, много ли мемов мы потеряли? , например, очень смешно говорит на английском.

– Думаю, нет. Федор на русском не очень красноречив, нет такого, что он выдает фразы, которые разбирают на цитаты. Я слышал мнение, что иностранцы в этом находят определенную мистику.

Если бы Федор говорил, это бы разрушило его образ, – сказал Владимир Антоненко.

Интервью с русским голосом UFC: занимался греблей, работал в Чечне, записывает переводы за шкафом