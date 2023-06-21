Романов и Иванов подерутся на турнире UFC Vegas 76
В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится UFC Vegas 76.
В предварительном карде турнира Александр Романов проведет бой против Благоя Иванова.
В последний раз Иванов дрался в феврале, когда проиграл Марчину Тыбуре единогласным решением судей.
Романов идет на серии из двух поражений.
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