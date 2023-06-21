Романов и Иванов подерутся на турнире UFC Vegas 76

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Благой Иванов Александр Романов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится UFC Vegas 76.

В предварительном карде турнира Александр Романов проведет бой против Благоя Иванова.

В последний раз Иванов дрался в феврале, когда проиграл Марчину Тыбуре единогласным решением судей.

Романов идет на серии из двух поражений.

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3 комментария

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Вася Енотов
Бои Иванова - лучшее снотворное)
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Мага осторожный
Ответ LaffyTaffy
UFC уже в открытую русских друг с другом сталкивает
С каких пор болгарин стал русским?
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