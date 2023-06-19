Эрин Блэнчфилд хочет драться с Пеньей за вакантный титул UFC: «Этот бой может быть мейн-ивентом платного турнира»

Эрин Блэнчфилд хочет драться за титул UFC в легчайшем весе, оставленный Амандой Нуньес.

«Джулианна Пенья сейчас – претендентка №1, она бывшая чемпионка. Многим интересно, когда я буду драться дальше. Сейчас у меня нет никаких планов.

Знаю, что Пенья хочет драться и вернуть себе титул, но сейчас я – один из самых интересных боев в этом дивизионе и за этот титул.

Людям будет интересно посмотреть на этот бой, он может быть главным или соглавным событием платного турнира. Такая афиша привлечет больше внимания, чем те девушки, которых мы уже видели», – сказала боец легчайшего веса UFC Эрин Блэнчфилд.

24-летняя Бланчфилд (11-1) выиграла пять боев подряд в UFC. Последний раз она выходила в октагон в феврале 2023 года, задушив Джессику Андраде.

Пенья обратилась к Нуньес: «Я так сильно напугала тебя, что тебе пришлось завершить карьеру»

Джулианна Пенья: «Величайшая женщина-боец всех времен – это я. Потому что я не боец, а воин»