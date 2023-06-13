Джулианна Пенья: «Величайшая женщина-боец всех времен – это я. Потому что я не боец, а воин»

Теги UFC MMA Джулианна Пенья Бокс/MMA/UFC

Джулианна Пенья назвала себя сильнейшей женщиной в MMA.

«На мой взгляд, величайшая женщина-боец всех времен – это я. Хотите знать почему? Потому что я не боец, а воин.

Я величайший воин всех времен. И я верю в это всем сердцем, потому что никогда не останавливаюсь. Придется усыпить или вырубить меня, если хочешь, чтобы я перестала тебя преследовать», – заявила экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья.

Пенья провела в MMA 17 боев: 12 побед и пять поражений. В последнем поединке Джулианна проиграла единогласным решением судей Аманде Нуньес.

Пенья обратилась к Нуньес: «Я так сильно напугала тебя, что тебе пришлось завершить карьеру»

Джулианна Пенья: «Если бы Нуньес отказалась драться со мной, то ее бы лишили титула»

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1 комментарий

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MaitreML
канан ярус: величайшая женщина-боец всех времен - это я
+4
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+4
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