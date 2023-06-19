Сергей Харитонов подерется 11 августа в Омске

Сергей Харитонов проведет первый за полтора года бой по правилам ММА.

«Планируется бой против бразильца Тиаго Кардозо. 11 августа в Омске», – сказал ТАСС источник в команде тяжеловеса.

Последний раз Харитонов дрался в январе 2022 года под эгидой Eagle FC, нокаутировав .

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