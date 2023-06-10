Корешков – о возможной продаже Bellator: «Даже если промоушен купят, на положении бойцов это не отразится»

Теги полусредний вес (MMA) Bellator Андрей Корешков Бокс/MMA/UFC

Андрей Корешков заявил, что возможная продажа Bellator не отразится на бойцах промоушена.

«Честно говоря, пока особо не переживаю, потому что его еще не купили, а если купят, непонятно, какая у него будет судьба и какие изменения.

Когда покупают организацию, то действующие контракты бойцов остаются, а для бойца главное – то, сколько он получает по контракту.

Думаю, что если Bellator купят и возобновят турниры, на материальном положении бойцов это не отразится. Я об этом не задумывался.

Сейчас для меня главное хорошо выступить и выступать почаще до этих глобальных перемен», – сказал бывший чемпион Bellator Андрей Корешков.

Bellator объявил о еще одном турнире с Rizin, он состоится в Японии 31 июля

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