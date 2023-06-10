Корешков – о возможной продаже Bellator: «Даже если промоушен купят, на положении бойцов это не отразится»
Андрей Корешков заявил, что возможная продажа Bellator не отразится на бойцах промоушена.
«Честно говоря, пока особо не переживаю, потому что его еще не купили, а если купят, непонятно, какая у него будет судьба и какие изменения.
Когда покупают организацию, то действующие контракты бойцов остаются, а для бойца главное – то, сколько он получает по контракту.
Думаю, что если Bellator купят и возобновят турниры, на материальном положении бойцов это не отразится. Я об этом не задумывался.
Сейчас для меня главное хорошо выступить и выступать почаще до этих глобальных перемен», – сказал бывший чемпион Bellator Андрей Корешков.
Bellator объявил о еще одном турнире с Rizin, он состоится в Японии 31 июля
Комментарии