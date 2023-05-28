Bellator объявил о еще одном турнире с Rizin, он состоится в Японии 31 июля

Bellator проведет еще один совместный турнир с Rizin.

В ночь на 31 июля в Сайтаме (Япония) состоится второй совместный турнир Bellator и Rizin.

В главном событии вечера пройдет четвертьфинальный поединок гран-при легковесов между Эй Джеем Макки и .

В соглавном бою за титул Bellator в наилегчайшем весе сразятся Кедзи Хоригути и Макото Такахаси.

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