Bellator объявил о еще одном турнире с Rizin, он состоится в Японии 31 июля
Bellator проведет еще один совместный турнир с Rizin.
В ночь на 31 июля в Сайтаме (Япония) состоится второй совместный турнир Bellator и Rizin.
В главном событии вечера пройдет четвертьфинальный поединок гран-при легковесов между Эй Джеем Макки и Патрики Фрейре.
В соглавном бою за титул Bellator в наилегчайшем весе сразятся Кедзи Хоригути и Макото Такахаси.
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