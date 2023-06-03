Вице-президент лиги АСА Бадаев – об Александре Емельяненко: «Все идет к очень печальному концу. Ощущение, что он стремительно катится в пропасть»

Теги Александр Емельяненко MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Вице-президент лиги АСА признался, что ему тяжело видеть состояние Александра Емельяненко.

«Емельяненко просто расцвел в Грозном. Я никогда в жизни не видел его в такой форме. Даже во времена Pride его физическое состояние близко не было таким. Может, тогда он был на пике в плане скорости, но, если мы говорим о мощи, о его фактуре, то это было лучшее время. Он впахивал, а для него создавались условия. Саше не позволяли заходить в сомнительное русло.

Сейчас все идет к очень печальному концу. Я надеюсь, что мы ошибаемся, но такое ощущение, что он стремительно катится в пропасть. Раньше Саша был более-менее конкурентен, а сейчас об этом даже говорить не приходится.

Как он живет? Тяжело представить. Мне обидно, что даже в таком состоянии человека эксплуатируют, позволяют выходить на бои. Допускаю, что это его инициатива, потому что ему нужно как-то жить, а бои – это источник дохода. Но должен быть человек, который не позволит ему выходить в клетку. С другой стороны, это его жизнь, мы с вами можем только высказывать свое мнение», – заявил вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев.

Напомним, что с сентября 2017-го года по ноябрь 2018-го Александр Емельяненко выступал за «Ахмат» на турнирах серии WFCA (World Fighting Championship Akhmat).

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