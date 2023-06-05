Черчесов рассказал о послании Хабиба игрокам «Ференцвароша»: «Они удивились и спасибо говорили»

Теги Станислав Черчесов UFC Ференцварош легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Станислав Черчесов рассказал, что Хабиб Нурмагомедов записал видео игрокам «Ференцвароша».

«Пару месяцев назад слышу, что в раздевалке говорят: «Хабиб, Хабиб…». Подошел узнать, о чем речь. Ребята говорят, что они его фанаты.

Я тогда Хабибу по видео набрал: «Извини, просьба. Тут твои болельщики полубольные». Я потом показал это видео ребятам.

Они так удивились. Потом еще неделю за мной ходили и спасибо говорили», – сказал главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.

Хабиб Нурмагомедов о Моуринью: «Он особенный»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alda
Я тебя, во-первых, приветствую
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Go-go-love
Ха-ха, Саламыч и не так может удивить)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarpolariS X
не Хабиб , а для меня просто Хабибка - добавил Саламыч , улыбнувшись в усы
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Они ягоду-малинку имели ввиду
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barry
Я тогда Хабибу по видео набрал: «Извини, просьба. Тут твои болельщики полубольные.

Запиши видео, а то я им в душе шею сломаю – сказал Черчесов.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asteriskk
Салам Саламыч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Он подумали,кто это а главное на....?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
naPmu3aH
Футболисты из Венгрии восхитились...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Игорев
Саламыч стал более гибким в плане завоевания авторитета в коллективе. В Динамо был просто трэш.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий