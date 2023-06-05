Черчесов рассказал о послании Хабиба игрокам «Ференцвароша»: «Они удивились и спасибо говорили»
Станислав Черчесов рассказал, что Хабиб Нурмагомедов записал видео игрокам «Ференцвароша».
«Пару месяцев назад слышу, что в раздевалке говорят: «Хабиб, Хабиб…». Подошел узнать, о чем речь. Ребята говорят, что они его фанаты.
Я тогда Хабибу по видео набрал: «Извини, просьба. Тут твои болельщики полубольные». Я потом показал это видео ребятам.
Они так удивились. Потом еще неделю за мной ходили и спасибо говорили», – сказал главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.
Запиши видео, а то я им в душе шею сломаю – сказал Черчесов.