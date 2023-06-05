Станислав Черчесов рассказал, что Хабиб Нурмагомедов записал видео игрокам «Ференцвароша».

«Пару месяцев назад слышу, что в раздевалке говорят: «Хабиб, Хабиб…». Подошел узнать, о чем речь. Ребята говорят, что они его фанаты.

Я тогда Хабибу по видео набрал: «Извини, просьба. Тут твои болельщики полубольные». Я потом показал это видео ребятам.

Они так удивились. Потом еще неделю за мной ходили и спасибо говорили», – сказал главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.

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