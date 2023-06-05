Колби отказывается называть Джонса величайшим бойцом: «Все знают о его множестве проваленных тестах на стероиды»

Теги допинг UFC Джон Джонс Колби Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон не считает Джона Джонса величайшим бойцом из-за проблем с допингом.

«Все знают о множестве тестов на стероиды, которые он провалил. Поэтому как можно называть себя чистым спортсменом и величайшим бойцом всех времен, если ты попадался на допинге и нарушил множество законов?

Для меня величайший боец всех времен должен быть хорошим в клетке и за ее пределами», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Уайт предложил Фьюри бой с Джонсом в UFC: «Хочешь титул самого крутого человека планеты? Давай сделаем это в октагоне»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
Колби иногда что то дельное говорит.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
johnydorian
Абсолютно прав
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
Так такой же есть и звать его Жорж ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий