Колби отказывается называть Джонса величайшим бойцом: «Все знают о его множестве проваленных тестах на стероиды»

Колби Ковингтон не считает Джона Джонса величайшим бойцом из-за проблем с допингом.

«Все знают о множестве тестов на стероиды, которые он провалил. Поэтому как можно называть себя чистым спортсменом и величайшим бойцом всех времен, если ты попадался на допинге и нарушил множество законов?

Для меня величайший боец всех времен должен быть хорошим в клетке и за ее пределами», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

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