Взвешивание UFC Vegas 74: Абубакар Нурмагомедов легче Залески Сантоса, Альбази перевесил Кара-Франса

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 4 июня состоится турнир UFC Vegas 74, в главном событии которого пройдет бой в наилегчайшем весе между Амиром Альбази и Каем Кара-Франсом.

За сутки до начала турнира состоялась официальная процедура взвешивания:

Кай Кара-Франс (56,93 кг) против Амира Албази (57,15 кг);

Алекс Касерес (65,77 кг) против Даниэль Пинеда (66 кг);

Джим Миллер (70,53 кг) против Джесси Батлер (70,08 кг;

Тим Эллиотт (57,15 кг) против Виктора Альтамирано (56,47 кг);

Карине Сильва (56,93 кг) против Кетлен Соуза (56,47 кг);

Элизеу Залески (77,56 кг) против (77,11 кг);

(111,13 кг) против Дон’Тэйла Мэйса (119,07 кг).

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