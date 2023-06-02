Взвешивание UFC Vegas 74: Абубакар Нурмагомедов легче Залески Сантоса, Альбази перевесил Кара-Франса
В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 4 июня состоится турнир UFC Vegas 74, в главном событии которого пройдет бой в наилегчайшем весе между Амиром Альбази и Каем Кара-Франсом.
За сутки до начала турнира состоялась официальная процедура взвешивания:
Кай Кара-Франс (56,93 кг) против Амира Албази (57,15 кг);
Алекс Касерес (65,77 кг) против Даниэль Пинеда (66 кг);
Джим Миллер (70,53 кг) против Джесси Батлер (70,08 кг;
Тим Эллиотт (57,15 кг) против Виктора Альтамирано (56,47 кг);
Карине Сильва (56,93 кг) против Кетлен Соуза (56,47 кг);
Элизеу Залески (77,56 кг) против Абубакар Нурмагомедов (77,11 кг);
Андрей Орловский (111,13 кг) против Дон’Тэйла Мэйса (119,07 кг).
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