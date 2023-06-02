Взвешивание UFC Vegas 74: Абубакар Нурмагомедов легче Залески Сантоса, Альбази перевесил Кара-Франса

Теги UFC Андрей Орловский Джим Миллер Абубакар Нурмагомедов Элизеу Залески Дос Сантос Кай Кара-Франс Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 4 июня состоится турнир UFC Vegas 74, в главном событии которого пройдет бой в наилегчайшем весе между Амиром Альбази и Каем Кара-Франсом.

За сутки до начала турнира состоялась официальная процедура взвешивания:

Кай Кара-Франс (56,93 кг) против Амира Албази (57,15 кг);

Алекс Касерес (65,77 кг) против Даниэль Пинеда (66 кг);

Джим Миллер (70,53 кг) против Джесси Батлер (70,08 кг;

Тим Эллиотт (57,15 кг) против Виктора Альтамирано (56,47 кг);

Карине Сильва (56,93 кг) против Кетлен Соуза (56,47 кг);

Элизеу Залески (77,56 кг) против Абубакар Нурмагомедов (77,11 кг);

Андрей Орловский (111,13 кг) против Дон’Тэйла Мэйса (119,07 кг).

Махачев поддержал брата Хабиба перед боем на UFC Vegas 74: «Одноклассник. Даже не представляете, как он хочет выиграть»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Bykadorov
Убогий кард
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ Maxim Bykadorov
Убогий кард
не, норм. сам нурмагомедов возобновит карьеру. правда, есть нюанс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий