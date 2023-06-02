Боец UFC Абубакар Нурмагомедов: «У нас в зале есть ребята из Казахстана. Они очень крепкие»

Теги UFC MMA Абубакар Нурмагомедов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал, что тренируется в зале с казахстанскими бойцами MMA.

– С кем-либо из бойцов из Казахстана близко общаетесь?

– У нас в зале есть ребята из Казахстана и хоть они не относятся к числу прославленных бойцов, но они очень крепкие. Выступают в местных промоушенах, стремятся к своей цели в ММА. Перспективный парень из Казахстана по имени Кабыл, который дерется здесь, в Калифорнии. Думаю, что в скором времени вы увидите и услышите имя этого парня, который выступает в весовой категории Умара и выделяется своими навыками, как в стойке, так и в борьбе, – отметил Нурмагомедов. 

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