Конор – о работе тренером в TUF: «Когда я берусь за это, то погружаюсь в игру еще сильнее»

Теги UFC The Ultimate Fighter Конор Макгрегор Джон Кавана Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор рассказал, почему согласился стать тренером в The Ultimate Fighter.

«Пришло время погрузиться в эту игру, я заряжен вернуться, не мог отклонить предложение. Я хорошо провел время в прошлый раз [Конор возглавлял команду бойцов в 22-м сезоне The Ultimate Fighter].

Я вел тренировки по боксу в зале Джона Каваны задолго до UFC. Когда я берусь за этот процесс, начинаю тренировать людей, то погружаюсь в игру еще глубже.

Я думаю о технике, о том, как я учу, чему я учу, для чего я учу. Благодаря этому и я становлюсь лучше, это взаимный процесс. Мы хорошо работаем с парнями», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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