Конор – о работе тренером в TUF: «Когда я берусь за это, то погружаюсь в игру еще сильнее»

Конор Макгрегор рассказал, почему согласился стать тренером в The Ultimate Fighter.

«Пришло время погрузиться в эту игру, я заряжен вернуться, не мог отклонить предложение. Я хорошо провел время в прошлый раз [Конор возглавлял команду бойцов в 22-м сезоне ].

Я вел тренировки по боксу в зале задолго до UFC. Когда я берусь за этот процесс, начинаю тренировать людей, то погружаюсь в игру еще глубже.

Я думаю о технике, о том, как я учу, чему я учу, для чего я учу. Благодаря этому и я становлюсь лучше, это взаимный процесс. Мы хорошо работаем с парнями», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Новый сезон TUF – с Макгрегором и Чендлером: чуть не подрались на стердауне, а Конор протащил своих бойцов