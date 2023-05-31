Конор – о работе тренером в TUF: «Когда я берусь за это, то погружаюсь в игру еще сильнее»
Конор Макгрегор рассказал, почему согласился стать тренером в The Ultimate Fighter.
«Пришло время погрузиться в эту игру, я заряжен вернуться, не мог отклонить предложение. Я хорошо провел время в прошлый раз [Конор возглавлял команду бойцов в 22-м сезоне The Ultimate Fighter].
Я вел тренировки по боксу в зале Джона Каваны задолго до UFC. Когда я берусь за этот процесс, начинаю тренировать людей, то погружаюсь в игру еще глубже.
Я думаю о технике, о том, как я учу, чему я учу, для чего я учу. Благодаря этому и я становлюсь лучше, это взаимный процесс. Мы хорошо работаем с парнями», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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