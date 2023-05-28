Боец Top Dog сравнил зарплаты в таможне и промоушене: «С надбавками на службе получаю до 50 тысяч рублей, но в кулачке все интереснее»

Боец Top Dog Евгений Шишков рассказал о низкой зарплате на госслужбе.

«Я предпринимал множество попыток попасть на работу в силовые структуры, но они не увенчались успехом, поэтому пошел работать в таможню.

Теперь у меня погоны, я офицер, старший лейтенант таможенной службы, работаю старшим инспектором в аэропорту Домодедово.

Основная работа мешает моей спортивной карьере, тем более в последнем бою я получил перелом руки и сейчас нахожусь на больничном.

В июле истекает мой контракт, так что в следующий раз, наверное, появлюсь на работе, чтобы написать заявление на увольнение.

36 тысяч рублей – в месяц столько я получаю в таможне. Иногда бывают надбавки и премии, и зарплата вырастает до 50 тысяч, но я все равно уверен, что семью на эти деньги не прокормить.

Не могу разглашать гонорары в Top Dog, но в финансовом плане там все гораздо интереснее, чем на госслужбе», – сказал Евгений Шишков.

Боец Top Dog Ханов о футболе: «На поле не спортсмены, а актеры театра. Чуть задели – сразу ревут, кричат»