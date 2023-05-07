Top Dog 20: Погодин против Бегаева и другие бои

Теги Top Dog FC Максим Федоров Top Dog 20 Бокс/MMA/UFC

7 мая в Москве состоится турнир Top Dog 20. В главном событии вечера пройдет поединок за титул в полусреднем весе между Денисом Погодиным и Исой Бегаевым.

Другие бои:

  • Кантемир Калажоков – Алексей Мельников за титул в легком весе;
  • Владимир Чеботарев – Иса Исаев;
  • Максим Федоров – Иван Майданчук.

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на телеканале «UDAR».

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