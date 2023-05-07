Top Dog 20: Погодин против Бегаева и другие бои
7 мая в Москве состоится турнир Top Dog 20. В главном событии вечера пройдет поединок за титул в полусреднем весе между Денисом Погодиным и Исой Бегаевым.
Другие бои:
- Кантемир Калажоков – Алексей Мельников за титул в легком весе;
- Владимир Чеботарев – Иса Исаев;
- Максим Федоров – Иван Майданчук.
Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на телеканале «UDAR».
Боец Top Dog Ханов о футболе: «На поле не спортсмены, а актеры театра. Чуть задели – сразу ревут, кричат»
Комментарии