Top Dog 20: Погодин против Бегаева и другие бои

7 мая в Москве состоится турнир Top Dog 20. В главном событии вечера пройдет поединок за титул в полусреднем весе между Денисом Погодиным и Исой Бегаевым.

Другие бои:

Кантемир Калажоков – Алексей Мельников за титул в легком весе;

Владимир Чеботарев – Иса Исаев;

Максим Федоров – Иван Майданчук.

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на телеканале «UDAR».

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