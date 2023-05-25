Взвешивание «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: Емельяненко перевесил Ершова на 20 кг
Александр Емельяненко перевесил Евгения Ершова.
26 мая в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в соглавном бою которого пройдет бой в тяжелом весе по правилам ММА между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым.
За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания: Емельяненко показал 120 кг, а Ершов – 100 кг.
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