Взвешивание «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: Емельяненко перевесил Ершова на 20 кг

Александр Емельяненко перевесил Евгения Ершова.

26 мая в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в соглавном бою которого пройдет бой в тяжелом весе по правилам ММА между и Евгением Ершовым.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания: Емельяненко показал 120 кг, а Ершов – 100 кг.

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