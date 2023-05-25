Взвешивание «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: Емельяненко перевесил Ершова на 20 кг

Теги Александр Емельяненко Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко перевесил Евгения Ершова.

26 мая в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в соглавном бою которого пройдет бой в тяжелом весе по правилам ММА между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания: Емельяненко показал 120 кг, а Ершов – 100 кг.

Хрюнов – о состоянии Емельяненко: «Валерий Харламов тоже мог выглядеть потерянным за два дня до матча»

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1 комментарий

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Костя Кот
саньку опять свет потушат
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