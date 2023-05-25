Хрюнов – о состоянии Емельяненко: «Валерий Харламов тоже мог выглядеть потерянным за два дня до матча»

Владимир Хрюнов сравнил Александра Емельяненко с Валерием Харламовым.

«Я дружил с известным доктором Олегом Белаковским, он в свое время рассказывал мне историю про Валерия Харламова.

Тот мог за два дня до матча выглядеть совсем потерявшим силы, а потом «Харламов забросил одну шайбу, вторую, третью». Вот и с Сашей происходит нечто подобное.

На тренировках и спаррингах все было в порядке. Просто человек устал и обижен на псевдовнимание к его персоне.

Все эти дни журналисты звонят с условным вопросом: «А живой ли Саша?» Все с ним хорошо, вчера был консилиум врачей, которые допустили его до поединка.

А насколько он конкурентоспособен, можете убедиться сами. На взвешивании накануне боя он должен быть уже бодрее», – сказал .

Ершов – о состоянии Емельяненко: «Надеюсь, ему больше не дадут боев, если такое продолжится»